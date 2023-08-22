النيجر تبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية تحسبا لأي عدوان وشيك

بدأ قادة الانقلاب في النيجر في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسبا لأي عدوان وشيك، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي للبلاد.

وعقد العقيد غاربا حكيمي وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لمناقشة تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وفقا لقناة "العربية".

وكانت "إيكواس"، أعلنت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، لافتة إلى أن المجموعة "ستستخدم جميع الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد وصفها.

وأعلن كاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو، مؤخرا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل لـ"إيكواس".