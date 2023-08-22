الزراعة عن عدم انخفاض أسعار السلع رغم توافر الأعلاف: "استغلال التجار السبب".. بالفيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة سمحت بدخول 248 ألف طن من خامات الأعلاف بإجمالي 141 مليون دولار، وهو ما يؤكد ويرسخ فكرة أن الدولة جادة في دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجين.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما قامت الدولة المصرية بالإفراج عنه من شحنات خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى اليوم بلغ حوالي 7.2 مليون طن، وهو ما كلف الدولة وجعلنا نوفر عملة من النقد الأجنبي بإجمالي 3.4 مليار دولار.

وتابع، أن هناك استدامة في العملية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يعد مشجعًا للمربين وتعظيم كبير في الإنتاج وهو ما ينعكس على الأسعار نتيجة زيادة المعروض، مؤكدًا أنه تم ملاحظة وجود استقرار كبير في الأسعار بالأسواق نتيجة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث يتم أسبوعيًا الإفراج عن شحنات من الأعلاف.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن عدم تراجع الأسعار بشكل كبير نتيجة استغلال بعض التجار من ضعاف النفوس ويرفعون الأسعار الخاصة بالأعلاف واللحوم، وهناك آليات لدى الوزارة لضمان وصول الإعلاف إلى المربي بسعر عادل.