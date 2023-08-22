بالصور.. ضبط 75 شيكارة دقيق مخابز بلدى مدعم بشرم الشيخ

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، ضرباتها ضد مستغلي الدعم.

وتم ضبط 75 شيكارة دقيق مخابز بلدى مدعم بشرم الشيخ على سيارتين نصف نقل، في حملة ترأسها المهندس إبراهيم الحارون، بالاشتراك مع عبد الراضى محمود، مدير فرع حماية المستهلك، وقوة من مباحث التموين تحت إشراف العقيد محمد شاكر، رئيس مباحث التموين و خالد الجوهري، مديرإدارة تموين شرم الشيخ وكيل الوزارة، أسفرت عن شيكارة دقيق مخابز بلدى مدعم على سيارتين نصف نقل.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، لـ"البوابة نيوز": "إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة وكذا متابعة وصول الدعم لمستحقيه واثناء تفقدي وترأسي لحملة تموينية بالاشتراك مع عبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء وقوه من مباحث تموين جنوب سيناء تحت اشراف العقيد محمد شاكر رئيس مباحث التموين و خالد الجوهرى مديرإدارة تموين شرم الشيخ؛ لمراقبة الأسواق ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه ، تمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدي مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق تم الحصول عليهم من على متن أحد سيارات مطاحن الدقيق وتم ضبط الجميع والعرض على النيابة العامة والتحفظ على الكمية بأحد مستودعات الدقيق وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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