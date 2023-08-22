بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء الأسبق: مشاكل الصناعة أدت لاستنزاف العملة الأجنبية بمصر

قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن مشكلات الصناعة في مصر أدت لاستنزاف موارد العملة الأجنبية، لاستيراد منتجات يمكن صناعتها في الداخل، مشيرًا إلى أنه كانت هناك صناعات كثيرة توقفت للاعتماد على الاستيراد.

وأضاف "السمان" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مصر تسير في المسار الصحيح بعد تشخيص المشكلة بشكل سليم، لافتا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لدى القطاع الخاص والذي بدأ يغلق بعضه الآن بسبب الأزمات العالمية.

وتابع، أنه يجب أن تكون الدولة راعية للمشروعات الصغيرة وهي تقوم بهذا ولكن هناك حاجة لمجهود أكبر من خلال رفع القيود الموجودة ومنح تسهيلات ضخمة وتقدم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية، موضحًا أن الاهتمام بالصناعة يحل مشاكل مصر الاقتصادية ويسهم في حل البطالة من خلال منح الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات التكنولوجية ذات المردود العالي.