233.6 مليار جنيه قيمة صادرات مصر للدول العربية خلال عام 2022.. وخبراء: خطوة جيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويجب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج

أوضح تقرير الإحصاءات الحيوية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتاب مصر في أرقام أن إجمالي صادرات مصر للدول العربية خلال عام 2022 بلغت 233 مليار و601 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر للسعودية جاءت في المركز الأول بقيمة 47 مليار و979 مليون جنيه تليها صادرات مصر للإمارات بقيمة 37 مليار و380 مليون جنية وجاءت صادرات مصر إلى ليبيا في المركز الثالث بحجم 22 مليار و107 ملايين جنيه.

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن صادرات مصر للسودان بلغت 17 مليارات 890 مليون جنيه وجاءت صادرات مصر للجزائر في المركز الخامس بقيمة 17 مليار و100 مليون جنية كما تم تصدير سلع وخدمات للمغرب بقيمة 16 مليار و822 مليون جنيه.

وكشف التقرير أن صادرات مصر للأردن بلغت 13مليار و820 مليون جنيه كما تم تصدير سلع وخدمات لكل من العراق واليمن وتونس بقيمة 22 مليار و257 مليون جنية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن التوسع في الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية كان حل جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلى جانب توفير العملة الصعبة خاصة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن التعاون مع الدول العربية شئ إيجابي لابد من استثماره بشكل جيد في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في جميع المجالات سواء كان في الجانب الصناعي أو الزراعي أو غيرهما موضحًا أن زيادة الصادرات المصرية للخارج سيساعدنا بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

و يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول خارج الصندوق لزيادة الصادرات وتقليل الواردات عن طريق فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية للمنتجات المصرية إلي جانب العمل على التسويق للمنتج المصري بشكل صحيح ووجود حملات إعلانية لتلك المنتجات لزيادتها.

وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للسلع في الخارج ولكن أتت أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واثرت علي الصادرات بالسلب ولكن الجهود المبذولة من الدولة في تلك الملف أتت بثمارها بزيادة الصادرات مؤخرًا ولكن لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصنعين بزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.