مروة فخري تكشف تفاصيل مبادرة خطى في محافظات المرحلة الأولى

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، ان مبادرة "خطى" لخدمة ذوي الهمم تأتي ضمن اهداف المؤسسة بالتكافل والتدخل السريع والمستمر لمساندة المواطنين الاكثر احتياجا، موضحة ان التقديم للمبادرة بسيط جدا سواء عن طريق المكاتب الموجودة بالمحافظات او التواصل مع المتطوعين او عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك قاعدة بيانات كبيرة لدى مبادرة خطى مما يسهل على القائمين التأكد من استحقاق الطالبين للمساعدة، ثم يتم المراجعة مع المحافظة الخاصة بكل حالة للتأكد من عدم وجود ازدواجية في الحصول على المساعدة ثم عمل احتفالية صغيرة في كل محافظة لتسليم الكراسي لذوي الهمم.

كما تابعت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من مبادرة خطى تشمل ٣ محافظات هم المنوفية والاقصر وسوهاج، وتتضمن الف كرسي متحرك، عادي وكهربائي والمرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها مع بداية الشهر المقبل.