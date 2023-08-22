رئيس بنك التنمية: العملات المحلية بـ"بريكس" ليست بديلا عن الدولار بل عن نظام القطب الواحد

قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، إن العملات المحلية ليست خيارا بديلا للدولار بل هي عملية لتجاوز النظام الأحادي القطب المهيمن في العالم.

وأكدت رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار إنها بديل للنظام الحالي المهيمن وطريقة لتجاوزه، حيث سيحل محله نظام متعدد الأقطاب".

وبحسب روسيف، سيسمح الإقراض بالعملة المحلية للمقترضين بتجنب مخاطر العملة وتقلبات أسعار الفائدة الحاصل في أمريكا.

ولفتت روسيف إلى أن بنك "بريكس" للتنمية الجديد يحترم سياسات كل دولة ولا يضع شروطا سياسية على القروض، إذ يحاول تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن طريق عدم وضع قوائم بالشروط السياسية لمنح القروض.

وتبدأ اليوم الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الخمسة الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى 24 من الشهر الحالي.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فيما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.