الرئيس الروسي: الرموز التاريخية تتطلب احترام جميع المواطنين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع الرموز التاريخية للبلاد تتطلب احترام جميع المواطنين بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، لأنها تعكس استمرارية تطور الدولة.

وأكد بوتين، في كلمة له بمناسبة يوم العلم الوطني الروسي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن "جميع الأعلام والرايات والرموز التاريخية لروسيا، تتطلب احترام المواطنين، وجميع القوى الاجتماعية والمسؤولين الحكوميين، لأنها تعكس استمرارية تطور أمتنا ودولتنا"، مشددا على أن الرموز، مثل الدولة لها تاريخ يمتد إلى ألف عام.

وأضاف الرئيس الروسي، أن "البلاد عاشت لأكثر من 70 عاما من القرن العشرين تحت علم الاتحاد السوفيتي الأحمر"، موضحا أنه "بهذا العلم تم تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى".

وتحتفل روسيا بيوم العلم الوطني، الذي يصادف 22 أغسطس من كل عام، بحيث يتمتع مواطنو الدولة بموقف خاص للغاية تجاه العلم الوطني الأبيض والأزرق والأحمر.

يذكر أنه بأمر من القيصر الروسي بطرس الأكبر، تم رفع العلم على كل السفن التجارية الروسية ابتداء من عام 1705، الأمر الذي زاد من أهمية العلم وجعله مرتبطا بتاريخ الدولة الروسية.

