الأمم المتحدة: لا يمكن وقف الهجرة باستخدام السلاح ويجب احترام حقوق المهاجرين

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه لا يمكن وقف الهجرة باستخدام السلاح، مشددا على ضرورة معاملة جميع البشر بغض النظر عما كانوا مهاجرين أو لاجئين، بكرامة مع احترام جميع حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار دوجاريك، إلى أن العديد من المناطق حول العالم تشهد أعمال عنف ضد المهاجرين والساعين للجوء، مبينا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دراية بالوضع ويقوم بدوره.

وأكد أن محاولة وقف الهجرة باستخدام السلاح أمر لا يمكن احتماله، مشددا على أهمية المساءلة عن مثل هذه الممارسات.