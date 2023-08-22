جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن طرح برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.

يذكر أن برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية يقوم بإعداد خريجين مزودين بالعلوم والمعارف والخبرات العملية التي تحتاجها الصناعة وإعداد الخريج ليصبح جاهزا لتصميم وبناء نظم إلكترونية ذات تقنيات عالية.

والبرنامج سوف يمد الدارسين بالخبرات العلمية والعملية التي تؤهله للمشاركة في تصميم أجهزة إلكترونية مثل مركبات محكومة عن بعد، طائرات دون طيار، أقمار صناعية، أجهزة طبية، نظم ملاحة جوية ومائية وأرضية.

كما سيمد البرنامج الدارس بالمهارات البحثية والكتابة الأكاديمية وعلى ذلك يكون الخريج لديه الكفاءة للعمل في مجال البحث ومجال الصناعة.

مجالات العمل التى يؤهلك لها برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية:

 نظم الاتصالات الحديثة

 نظم التصنيع الأوتوماتيكي

 نظم الأتمتة الصناعية

 نظم الزراعة الذكية

 مؤسسات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والطبية

 المستشفيات والمؤسسات الطبية

 وكالة الفضاء المصري

 مراكز الأبحاث