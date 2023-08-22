اليوم.. طقس حار رطب على القاهرة وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة جنوبا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد، انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وعلى مناطق من أقصى جنوب البلاد علي حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من أقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 28 درجة .