ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة "دور ثان".. تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى حتى الآن

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات بشأن امتحانات الدور الثانى لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير سير حسن مع التزام الجميع بكافة القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الاقتصاد فى الفترة الأولى ومادة الإحصاء فى الفترة الثانية، لافتا الى أنه جرى تجهيز 4 لجان موزعة على الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب فضلا عن تجهيز  الاستراحات  على مستوى المحافظة بأفخم الأثاث والمستلزمات المعيشية والتى تليق بمكانة المعلم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
 

التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الثانوية العامة الدور الثاني