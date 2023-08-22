بالفيديو.. عاصفة "هيلاري" الاستوائية تجتاح كاليفورنيا

عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يظهر آثار الدمار الذي سببته العاصفة الاستوائية هيلاري في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضربت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورينا الأمريكية أمس الأحد، حاملة أمطارًا قوية، وحذرت السلطات من أنها قد تشكل خطراً على الناس بسبب الفيضانات الكارثية المتوقعة منها.

رغم أن هيلاري تراجع تصنيفها العلمي، وبالتالي زخمها، من إعصار إلى عاصفة استوائية فإن السلطات الأمريكية تستعد لها بشكل كامل، حيث أمرت بإجلاء بعض المناطق خوفاً من الفيضانات.