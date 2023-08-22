أوكرانيا تصدر أكثر من 3.6 مليون طن من الحبوب والبقول خلال الفترة الماضية

أفادت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأنه في الفترة من (من 1 يوليو 2023 إلى 21 أغسطس 2023) خلال السنة التسويقية 2023 /2024، صدرت أوكرانيا 3.6 مليون طن من الحبوب والبقوليات.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأكرانية عن بيان الوزارة القول "إنه في العام الحالي، صدرت أوكرانيا بالفعل 1.5 مليون طن من القمح، و422 ألف طن من الشعير، و600 طن من الجاودار، و1.7 مليون طن من الذرة.

وللمقارنة، بعام 2022 /2023، اعتبارا من 25 أغسطس 2022، صدرت أوكرانيا 3.3 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 896000 طن من القمح، و272000 طن من الشعير، و2.1 مليون طن من الذرة، و400 طن من الجاودار.

وفي ثلاثة أسابيع من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا بالفعل 1.3 مليون طن من الحبوب والبقول (1.6 مليون طن في 25 يوما من أغسطس 2022). ويشمل ذلك 646 ألف طن من القمح (520 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022)، و127 ألف طن من الشعير (123 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022)، و558 ألف طن من الذرة (975 ألف طن في 25 يوما من أغسطس 2022). هذا العام، منذ بداية أغسطس، لم يتم تصدير الجاودار (العام الماضي، 400 طن في نفس الفترة).

ومنذ 2023 /2024، صدرت أوكرانيا 17،700 طن من الدقيق (9،600 طن اعتبارا من التاريخ المقابل في 2022/ 2023).

وصدرت أوكرانيا ما يقرب من 49 مليون طن من الحبوب والبقول في 2022 /2023 (من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023).