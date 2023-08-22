استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استُشهد اليوم الثلاثاء، فتى فلسطيني من بلدة الزبابدة جنوب جنين، بشمال الضفة الغربية، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد باستشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا)، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

