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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استُشهد اليوم الثلاثاء، فتى فلسطيني من بلدة الزبابدة جنوب جنين، بشمال الضفة الغربية، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي. 
وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد باستشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا)، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. 
 

استشهاد فتى فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي