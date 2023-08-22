استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

بينما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأن أبو خرج استشهد خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدة.

وفجر الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين تزعم إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اعتقلت فلسطينيين اثنين في الخليل، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة أمس، أدت إلي مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة.