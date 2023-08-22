أهم العلامات الواضحة للإصابة بالزهايمر وعلاقتها بالروتين اليومي

يعتبر الفقد التدريجي للذاكرة إحدى العلامات الواضحة للإصابة بالزهايمر، والتي يمكن من خلالها تشخيص الإصابة بالمرض إلا أن هناك أعراضا أخرى تدلل على الحالة يجب الانتباه إليها وأحد هذه الأعراض هو تغير قدرة الشخص في الحكم على المسافات فيواجه صعوبة باستخدام السلالم وركن السيارة مثلا.

وأوضحت العديد من الأبحاث السابقة أن مشاكل الرؤية قد تكون العلامة الأولى للخرف، وقال طبيب العيون يورن سلوت يورجنسن فى إحدى التصريحات الصحفية له، إن زيارة طبيب العيون ضرورية فقط إذا عانوا من حالة في العين نفسها وهذا مفهوم خاطئ منتشر على نطاق واسع وتشير الأبحاث التي أجراها معهد ويل للعلوم العصبية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى أن فحوصات شبكية العين يمكن أن تكتشف التغير في الأوعية الدموية ويمكن أن تكون علامة تحذير أخرى تتعلق بتشخيص محتمل لمرض الزهايمر.

وأضاف يورجنسن في الواقع قد يكون طبيب العيون هو أول طبيب يشخص حالة طبية لأن العلامات الأولية قد تظهر في العين وأكد أن مدى خطورة العلامات التحذيرية المبكرة والشديدة يمكن أن يختلف من شخص لآخر ومن أعراض المرض الأكثر شيوعا تكرار العبارات والأسئلة ونسيان المحادثات أو المواعيد أو الأحداث وضع الممتلكات في غير أماكنها المعتادة والضياع في أماكن مألوفة ونسيان أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميا ومواجهة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء.