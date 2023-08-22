مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حريق شقة بالسويس

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرين في حريق نشب داخل شقتين بمحافظة السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفاة على ثلاجة حفظ الموتى والمصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة بشارع ناصر الرئيس بالمدينة، بنطاق حى فيصل، وانتقلت على الفور سيارتين إطفاء لموقع البلاغ، كما وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف سيارتين للتأمين الطبي.

وأفادت المعاينة ان الحريق نشب في شقة بالدور الثاني علوي بأبراج الروضة، وانتقلت النيران إلى شقة مجاورة بالعقار، حيث التهمت النيران محتويات الصالة وغرفة مطلة على الطريق وتصاعدت ألسنة اللهب من الشرفة لتطال الشقة المجاورة لها، لتحدث بها تلفيات بسيطة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها لباقي الوحدات بالعقار.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة داخل الشقة ما حال دون تنفسها، كما أصيب 6 آخرين باختناق بينهم زوج المتوفية، وأفادت المعاينة الأولية ان سبب الحريق ماس كهربي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.