أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 22 أغسطس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8298 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.5952 جنيه للشراء، مقابل 33.7479 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 39.2771 جنيه للشراء، مقبل 39.4536 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.0179 جنيه للشراء، مقابل 35.1802 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.1250 جنيه للشراء، مقابل 21.2147 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2256 جنيه للشراء، مقابل 4.2443 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2191 جنيه للشراء، مقابل 8.2543 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.0447 جنيه للشراء، 100.4953 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3927 جنيه للشراء ، مقابل 8.4301 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7809 جنيه للشراء ، مقابل 82.1378 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0773 جنيه للشراء، مقابل 80.6213 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4558 جنيه للشراء، مقابل 8.4958 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.5203 جنيه للشراء، مقابل 43.7330 جنيه للبيع.