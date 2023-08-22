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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس رفعت فكري يهنئ البابا تواضورس الثاني لحصوله على الدكتوراة الفخرية

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري
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بعث القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي 
الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم برقية هنأ من خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة حصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر بالمجر. 

 

وننقل لكم نص البرقية:

قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 


يسعدني أن أهنئ قداستكم  بحصولكم على الدكتوارة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية؛ فأنتم ياقداسة البابا تستحقون كل تقدير وعرفان لما تقدمونه من حب وتفان وبذل وعطاء من أجل خدمة الإنسان. 
أصلي أن يحفظكم الرب القدير ويقويكم ويقودكم من نجاح لنجاح وإلى الأمام دائما محبكم 
القس رفعت فكري سعيد 
رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي 
الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط. 

البابا تواضروس الثاني الأنبا تاوضروس الإسكندرية الكرازة المرقسية القس رفعت فكري