زاخاروفا: يجب على أوكرانيا أن تستعد لأزمة مماثلة للوضع في هايتي

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أوكرانيا للاستعداد لأزمة عميقة وأعمال قطع الطرق، كما هو الحال في هايتي، مؤكدة أن هذا مصير الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وكتبت زاخاروفا: "الآلاف من الهايتيين هم بالفعل ضحايا عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي من قبل العصابات المسلحة. والشرطة عاجزة تماما، والناس يموتون في الشوارع على أيدي قطاع الطرق. وهذه هي الطريقة التي يتم بها تنفيذ خطة واشنطن الاستراتيجية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار في هايتي".

وشددت على أن "هذه هي بالضبط الطريقة التي تعيش بها البلدان التي تجد نفسها في منطقة النفوذ والاعتماد على الولايات المتحدة. ويجب أن تستعد أوكرانيا لذلك".