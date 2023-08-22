"هيلاري" تصل كاليفورنيا.. و"بايدن" يدعو المواطنين للاستعداد لمواجهة العاصفة

وصلت العاصفة المدارية "هيلاري" إلى ولاية كاليفورنيا، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات كارثية، بعدما أغرقت شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك بأمطار غزيرة.

واستعد المسئولون في جنوب كاليفورنيا، لتلقي تقارير محتملة خلال الليل عن وقوع أضرار جسيمة جراء العاصفة المدارية هيلاري بعدما تسببت في فيضانات عارمة إلى الشرق والغرب من لوس أنجلوس في تداعيات تاريخية قبل يوم واحد.

وخفضت هيئة الأرصاد الوطنية تصنيف هيلاري من إعصار سابقا إلى منخفض مداري، إلا أن حاكم الولاية جافين نيوسم كان قد أعلن حالة الطوارئ في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة حتى الساعة الثالثة صباحا على الأقل (1000 بتوقيت جرينتش)، أمس الإثنين، في منطقة معتادة بشكل أكبر على الجفاف.

ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه لاتخاذ العاصفة الاستوائية "هيلاري" على محمل الجد، والاستماع إلى إرشادات المسئولين الحكوميين والمحليين.

وقال بايدن إنه "حالما اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد، بناء على توجيهاتي، تمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ.

ودعا مواطنيه إلى "أخذ هذه العاصفة على محمل الجد، والاستماع إلى المسئولين الحكوميين والمحليين"، مشددا على "أننا نراقب عن كثب الزلزال الذي حدث في جنوب كاليفورنيا وأي آثار ناتجة عنه".