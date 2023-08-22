جنرال إيطالي: انتصار أوكرانيا في النزاع غير وارد من وجهة نظر عسكرية

صرح الجنرال في القوات المسلحة الإيطالية ماركو بيرتوليني، بأن انتصار أوكرانيا في النزاع مع روسيا لا يمكن تصوره، وعلى الغرب أن يعلم ذلك ويبدأ المفاوضات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال الجنرال في مقابلة مع صحيفة Libero Quotidiano: "من وجهة نظر عسكرية، لا يمكن التفكير في انتصار أوكراني، يجب أن نلاحظ ذلك ونجلس على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "هذا بيان للحقيقة: أهداف كييف غير قابلة للتحقيق، لا في الشكل ولا في الإطار الزمني المتصور. الهجوم المضاد بطيء. والآن تزداد الشكوك حول الإمكانيات الحقيقية لأوكرانيا حتى في الغرب، وبدأت الصورة تتغير".

وأشار برتوليني إلى "التفوق العددي والقوة النارية لروسيا"، وقال الجنرال الإيطالي المتقاعد: "القوة النارية للروس، وخاصة المدفعية، متفوقة، وهذا مثير للإعجاب، خاصة بالنظر إلى المساعدات القادمة إلى أوكرانيا من جميع أنحاء الغرب".

وفي رأيه، "أدركت العديد من الدوائر أن إمكانية إعادة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الروسية إلى أوكرانيا غير واقعية"، وأضاف بيرتوليني "من الواضح أن الروس لا يمكن أن يكتفوا بوقف إطلاق النار مع احتمال أن تنضم أوكرانيا في غضون دقيقة إلى حلف شمال الأطلسي وتكون قادرة على استئناف الأعمال العدائية، لا يمكن إنهاء النزاع إلا من خلال المفاوضات".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، إنه لا توجد آفاق لمفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا الآن.