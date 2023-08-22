احتفل أقباط محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، الذى استمر 15 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء .
كما تشمل مراسم أحتفالات الليلة الختامية، صلوات رفع بخور عشية والنهضة الروحية والتسبحة، بمشاركة جمع غفير من الشعب القبطي.
وشهد الإحتفال طواف الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور العذراء مريم ومن خلفهم الآباء الكهنة حاملين أيقونة السيدة العذراء، وسط أصوات التراتيل والتماجيد المطوبة للعذراء مريم وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة العذراء مريم.
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بالصور.. كنائس المنيا تحتفل بختام صوم العذراء مريم وسط أجواء مبهجة
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احتفل أقباط محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، الذى استمر 15 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء .
احتفل أقباط محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، الذى استمر 15 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء .