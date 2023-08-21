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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشكل لجنة ثلاثية لإدارة نادى الزمالك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى لنادي الزمالك، وذلك فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالنادى وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.

وتم تكليف  كلا من

• اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا

• أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا

• أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي

وذلك لتسيير شؤون النادى خلال الأيام المقبلة  فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.

مديرية الشباب والرياضة حسن موسى الزمالك أحمد فؤاد الوطن