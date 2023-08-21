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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أماكن متفرقة من مدينة الخليل ومداخل بلدات وقرى المحافظة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تمركزت على جسري حلحول وبيت كاحل، وفي باب الزاوية وسط المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيًا.

يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصارات عسكرية على الخليل وأغلقت مداخل ومخارج المدينة بحواجز عسكرية وبوابات حديدية منذ ساعات ظهر اليوم، البحث عن منفذ عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الخليل