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الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروسيا فورًا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا على مغادرة البلاد على الفور وحذرت من السفر إلى هناك في بيان نُشر اليوم.

وبحسب البيان الذي نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يأتي هذا التحذير من السفر بعد أن عززت البلدان المجاورة لليتوانيا ولاتفيا وبولندا الإجراءات الأمنية على طول الحدود بسبب مخاوف بشأن قوات فاجنر المنفية في البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، في تحذيرها، الأمريكيين الذين ما زالوا في بيلاروسيا على مغادرة البلاد على الفور وصنفت البلاد على أنها خطر من المستوى 4، وهو أعلى تحذير أمني.

وتم تقليص بعثة الولايات المتحدة في بيلاروسيا، في وقت سابق، من العام الجاري ولا تتعامل إلا مع خدمات المواطنين الأمريكيين الطارئة.
 

جو بايدن بيلاروسيا ليتوانيا