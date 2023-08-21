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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الأمن القومي العراقي: انتصرنا على "داعش" الإرهابي.. والآن نعزز استقرارنا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن بلاده انتصرت على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخوض الآن معركة استخبارية لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على ما تحقق من إنجازات أمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الأعرجي بوزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توجندهات، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، الذي شدد خلاله على أهمية توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وبريطانيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم الإثنين.

وشهد اللقاء، وفقا للبيان، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة.

وشدد الأعرجي على ضرورة القضاء على منابع الإرهاب بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك خبرة ميدانية ويحتاج إلى تعزيزها بالخبرات الأكاديمية"، فيما جدد على "أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الداخلية، وكذلك الاستفادة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات".

وفيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، أكد مستشار الأمن القومي في العراق أن "الهدف هو إنهاء هذا الملف من خلال تعاون المجتمع الدولي، لإزالة خطر هذا المخيم عن المنطقة".

من جهته، أعرب وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توجندهات عن "تطلع المملكة المتحدة لإبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، مع العراق، مشددًا على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق.

قاسم الأعرجي العراق داعش