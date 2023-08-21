ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة قرى ومناطق وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين عمليات تمشيط واسعة ضد مليشيات الشباب الإرهابية في قرى تابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد، لتصفية العناصر التي تختبئ هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الصومالية استعادت خلال العملية السيطرة على مساحات واسعة من المناطق والقرى بمافي ذلك قرى جاو، ودادالي، وهبرعرر، وحلن فرود، حيث قام الجيش الصومالي بتطهيرها من الخلايا الإرهابية.

وكان الجيش الصومالي أعلن أول أمس السبت، تصفية 5 عناصر من مليشيات (الخوارج) الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود، وسط البلاد.

الجيش الصومالى مليشيات الشباب تنظيم القاعدة