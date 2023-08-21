الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة قرى ومناطق وسط البلاد

نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين عمليات تمشيط واسعة ضد مليشيات الشباب الإرهابية في قرى تابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد، لتصفية العناصر التي تختبئ هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الصومالية استعادت خلال العملية السيطرة على مساحات واسعة من المناطق والقرى بمافي ذلك قرى جاو، ودادالي، وهبرعرر، وحلن فرود، حيث قام الجيش الصومالي بتطهيرها من الخلايا الإرهابية.

وكان الجيش الصومالي أعلن أول أمس السبت، تصفية 5 عناصر من مليشيات (الخوارج) الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود، وسط البلاد.