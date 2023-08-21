الدفاع الروسية: وفد عسكري إيراني يزور موسكو لبحث التعاون الثنائي بين القوات البرية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وفدا عسكريا إيرانيا بقيادة قائد القوات البرية كيومارس حيدري وصل إلى موسكو لبحث التعاون الثنائي بين القوات البرية للبلدين.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الجزء الرسمي من المناقشات الثنائية تم عقده في مركز القيادة العامة للقوات البرية الروسية، حيث ناقش الجانبان قضايا التعاون والتفاعل العسكري التي تهدف إلى تنفيذ المشروعات التي من المفترض أن تحسن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين.

من جانبه، أكد قائد القوات البرية الروسية أوليج ساليوكوف أن "روسيا تعتبر إيران إحدى الدول الرئيسية في الشرق الأوسط، فهي الشريك الاستراتيجي لروسيا.. والحوار السياسي المكثف المستمر هو السمة المميزة للمرحلة الحالية من شراكتنا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن زيادة تحسين التعاون بين القوات البرية الروسية والإيرانية في مختلف المجالات.

وبحسب الوزارة، زار الوفد الإيراني ضريح الجندي المجهول قرب الكرملين بالإضافة إلى زيارة منتدى الدفاع الدولي للجيش 2023 للاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة والمركبات العسكرية، كما سيزور الوفد الإيراني المنشآت التعليمية للقوات البرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية.