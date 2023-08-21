الرئيس الأوكراني يشيد بالمساعدات الإنسانية والمالية والأمنية القوية لبلاده من الدنمارك

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالمساعدات الإنسانية والمالية والأمنية القوية المقدمة لبلاده من قبل الدنمارك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوكراني والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا اليوم /الاثنين/ مع الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك وأفراد من العائلة المالكة، في كوبنهاجن.

وقال زيلينسكي -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- إن "لقاء الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك وأفراد العائلة المالكة لدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني تعني الكثير بالنسبة لنا".

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات، اليوم بأن أوكرانيا بحاجة إلى 128 مقاتلة لتحل محل أسطول الطائرات القديم في بلاده.

وقال إيهنات إن "أوكرانيا بحاجة إلى 128 مقاتلة لتحل محل أسطول الطائرات القديم - وهذا العدد محدد في رؤية القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية"، موضحا أنه في حال "تسليم البلاد 42 طائرة مقاتلة إلى أوكرانيا من الدنمارك فهذا يعني أنها ستنقسم تقريبا إلى 4 كتائب جوية".

وأضاف " أن هناك حاجة فعلية إلى أكثر من 100 طائرة لنشرها في مهابط جوية مختلفة بحيث تستجيب لتحديات مختلفة وتضرب أهدافًا مختلفة".

وكانت هولندا والدنمارك أعلنتا أمس /الأحد/ قرار نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، حيث بدأ الطيارون والمهندسون الأوكرانيون بالفعل في تعلم كيفية استخدام هذه الطائرات، ومن المتوقع أن يتم تسليم الدنمارك أول طائرات إف-16 إلى أوكرانيا في العام الجديد تقريبًا وسوف يتلقى الطيارون الأوكرانيون 42 طائرة.

وعلى صعيد آخر، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرني، إيرينا فيريشوك، أن بلادها لديها الكثير لتشكر بولندا عليه، وأنه يتعين على البلدين الوقوف صفا واحدا وعدم السماح لأي جهة بتقسيمها.

وقالت فيريشوك - خلال مقابلة صحفية أوردها راديو "بولندا الدولي" اليوم /الاثنين/ - "دعونا ألا ننسى دور بولندا وشعبها، خاصة خلال الأيام الأولى من الحرب مع روسيا"، مضيفة أنها مؤيدة قوية للتحالف الجيوسياسي البولندي الأوكراني.

وبسؤال فيريشوك عما إذا ارتكبت بلادها خطأ في التواصل مع الحليف الرئيسي الأوروبي بولندا ما أدى إلى فتور في العلاقات بين البلدين، ردت معترفة بأن /وارسو/ و/كييف/ لديهما موضوعات تحتاج إلى المناقشة، مثل ذكرى التاريخ وقضية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فيما شددت على أنه ينبغي منح الأولوية لأمن بلادها.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، قد أشار في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي - الشهر الماضي - إلى الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وسياسة بولندا المتمثلة في "منع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي"، وهو ما أثار خلافا بين البلدين.