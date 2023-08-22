نظرًا لخطورة وضعه الصحي.. طفل احتياجات خاصة بالدقهلية يطالب وزير الصحة بإجراء جراحة على نفقة الدولة

“محمد عبده محمد أبو الرجال” يقطن في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصيب بكسر في الأنف فأصبح لا يستطيع الاستنشاق، ويحتاج إلى إجراء جراحة في الأنف، ويناشد وزير الصحة تقديم موعد إجراء العملية.

وقال أبو الرجال إنه يعمل بالأجر ولا يستطيع تكبد تكلفتها، لافتًا إلى إنه عقب عدة إجراءات استطاع حجز ميعاد لإجرائها في مستشفى سندوب للتأمين الصحي بالمنصورة، والموعد المقرر لإجراء العملية في شهر اكتوبر المقبل، ولا يناسب مع ظروفه الصحية حيث إنه لا يستطيع الاستنشاق بالإضافة إلي إصابته بسيولة بالدم ما قد يكون خطرا على حياته.

وتناشد أسرة الطفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي ، والدكتور مدير فرع شمال الدلتا للتامين الصحي، و الدكتور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإجراء عملية الانف باقرب وقت انقاذا لصحته ولعدم تعطيله عن الدراسة للتواصل مع الحالة :01503712166

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