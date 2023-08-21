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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياحي: مهرجان العلمين نجح في تحقيق رواجا كبيرا للمدينة الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
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قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مهرجان العلمين حقق رواجًا سياحيًا كبيرًا لمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق من مختلف الجنسيات، لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "العالم علمين"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الأفضل أن يضم مهرجان العلمين في نسخته المقبلة، مسابقة للأغاني الجديدة، تتسابق خلالها المواهب من جميع دول عربية، وهو ما يدعم الرواج السياحي للمهرجان.

وطالب القائمين على المهرجان باستضافة ودعوة المؤتمرات الخاصة مثل المؤتمرات الطبية، والهندسية، لتنظيم مؤتمراتها بالعلمين الجديدة.

مهرجان العلمين مدينة العلمين أنشطة وفعاليات