عضو "شركات السياحة": السائح يدفع قليلا في مصر ويحصل على خدمة رائعة

أكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أنه هناك سياحة جديدة تسمى "سياحة التقاعد"، موضحًا: "في دولة مناخها بارد عندما يتقاعد مواطن قد يحصل على معاش قدره 5 آلاف يورو، وعندما يأتي إلى مصر لمدة شهر فإنه لن ينفق هذا المبلغ، لكنه سينفق هذا المبلغ في بلده ويحتاج إلى ما هو أكثر".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هنا في مصر سيعيش بأفضل شكل ويحصل على أفضل خدمة"، وردت عليه بسمة وهبة قائلة: "محمد العبار رجل الأعمال قال إنهم يعاملون في أوروبا كسياح من الدرجة الرابعة، وفي مصر يعاملون كسياح في الدرجة الأولى".

وأوضح بيتر: "هذا الكلام حقيقي شكلا وموضوعا، من حيث المعاملة والمادة، السائح يدفع قليلا ويحصل على خدمة رائعة، نحتاج لخلق مناخ جيد لمستثمر محلي يبني فندقا ومطعما ويحصل للدولة على حافلات سياحية قوية، أي أننا نحتاج إلى تهيئة المناخ التشريعي لخلق مستثمر".