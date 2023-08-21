أندريه زكي ومحافظ الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بتجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، فى حفل افتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: "أشعر بفرح كبير وأنا وسط شعب الإسماعيلية العظيم نحتفل معًا بافتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، واليوم ونحن نقدم نموذجًا حيًّا للعيش المشترك، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر التي نعشقها ونعمل بجهد من أجلها، وأقول اليوم هذه الكلمات عن قناعة ومحبة حقيقية، وأتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دولة المواطنة والقانون التي نعيش فيها اليوم، كما أرحب باللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا جميع أفراحنا، ونشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذي يمثل اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصري العظيم".



وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "الكنيسة تعمل وتتلاحم مع الناس ومن أجل احتياجات الناس، ودورها الأساسي خدمة الجميع بدون إبهار وبدون أي تفرقة أو تمييز".

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته على اعتزازه بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما رحب بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية، وعبر المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشهد مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا "أن هذا هو جوهر الشعب المصري العظيم الذي يعكس الشخصية المصرية".

وأضاف "بشارة": "نحن جميعًا نتحمل معًا مسؤولية بناء الشخصية المصرية، ودعم قيم العيش المشترك، وما نشهده اليوم مشاعر مصرية حقيقية تستحق منا الجهد والتعاون من أجل تحقيق الأفضل لبلادنا مصر الغالية".

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