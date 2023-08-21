اقرأ غدا في "البوابة".. استعدادًا لحرب نووية.. مناورات ضخمة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. وبيونج يانج ترد بإطلاق صواريخ

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 22 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

استعدادًا لحرب نووية.. مناورات ضخمة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. وبيونج يانج ترد بإطلاق صواريخ

تطور خطير.. هولندا والدنمارك تتعهدان بتسليم "F-16" إلى أوكرانيا

.. و"كييف" تقترب من عقد صفقة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب

حرب الجواسيس.. الصين تتهم مسئوال بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية

قمة "البريكس".. الرئيس الصينى فى جنوب أفريقيا لتعزيز نفوذ بكين بين الدول النامية والناشئة

3 إسرائيليين قتلى ومصابين فى إطلاق نار بالضفة الغربية

7 أطفال توفوا جراء حريق فى مُخيم نازحين بالكونغو الديمقراطية

فى مواجهة الإرهاب.. الصومال تحظر "تيك توك" و"تيلجرام"

