جيرو على رأس التشكيل.. ميلان يبدأ مشواره بالدوري الإيطالي أمام بولونيا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل الرسمي لمواجهة بولونيا، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة على ملعب بولونيا "ملعب ريناتو دال آرا"، ويسعى ميلان لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإيطالي للدفاع عن لقبه وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بمسابقة الكالتشيو التي توج بها الموسم قبل الماضي.

واعتمد بيولي عى أوليفيه جيرو لقيادة الهجوم إلى جانب رفاييل لياو، ويخوض لوفتيس تشيك أول مشاركة له مع الفريق بعد انتدابه من تشيلسي.

ويبدأ ميلان المباراة أمام بولونيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا - ماليك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

الوسط: روبن لوفتيس تشيك - كرونيتش - رينديرس

الهجوم: أوليفيه جيرو - رفاييل لياو.