الثانوية العامة “دور ثان”| غدًا.. امتحاني الاقتصاد والإحصاء

يؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى "الاقتصاد، والإحصاء".

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات".

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات اليوم امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإجمالي (6675 ) طالبا/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة"الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى بعدد (4) طلاب/طالبة، وامتحان "مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)" فترة ثانية بعدد (4) طالبا/طالبة.

وقد حرص الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (2) حالة غش الكتروني ، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (الجيزة) قام بالغش الالكتروني، وضبط طالب أخر فى محافظة (المنيا) قام بالغش الالكتروني، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.