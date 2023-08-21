موعد مباراة الزمالك والحشد العراقي بدور الـ8 للبطولة العربية لليد

يستعد فريق يد الزمالك، لموقعة الحشد العراقي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية .

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والحشد العراقي بعد غد الأربعاء، حيث سيدخل الفارس الأبيض اللقاء من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ 4 .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، على الشعلة اليمني بنتيجة 51 - 14، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية لليد المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداءا مميزا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 26 - 6، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 51 - 14، ويتأهل لدور الـ8.

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.