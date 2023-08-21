المنتخب يعلن جاهزية طارق حامد للمشاركة أمام إثيوبيا وتونس

تحدث محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، عن موقف طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، في المعسكر المقبل، لمواجهة منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ثم مواجهة ودية أمام تونس.

وقال محمد غرابة خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الاثنين : «طارق حامد جاهز لمعسكر شهر سبتمبر المقبل أمام إثيوبيا وتونس، وتم الاطمئنان عليه بصورة نهائية، وسيكون متواجدًا في القائمة النهائية».

ومن المقرر ان يعلن فيتوريا عن القائمة النهائية للمنتخب خلال ايام قليلة استعدادا لخوض معسكر سبتمبر المقبل.