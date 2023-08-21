حزمة إجراءات لعام دراسي آمن ومتميز لطلاب تعليم الوادي الجديد

عقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، لقاءًا وأعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية وبحضور المهندسة أسماء بصيط، نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية .

جاء ذلك للوقوف على ما جرى من أعمال ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024م ، وعرض المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة.

وخلال اللقاء جرى عرض آخر مستجدات توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وكذا توزيع مخصصات التعليم الفني والمجتمعي .

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان فورية تشمل المتابعة، التوجيه المالي، التوجيه الفني، أعضاء اللامركزية وتكثيف المرور الميداني والدوري لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزية المدارس من :العجز والزيادة بالمعلمين ،أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة، الموقف النهائي لاستلام وتسليم الكتب الدراسية، إزالة المباني العشوائية داخل المدارس، مراجعة دليل الصيانة بكل مدرسة.

وأكد وكيل التعليم، الوقوف على كافة الإيجابيات وتشجيعها والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لها و يتم إعداد تقرير أسبوعي لما جرى بهدف تحقيق الانضباط والدقة وليس تصيد للأخطاء وتقويم الأداء ومعالجة السلبيات

وفي ختام اللقاء وجه وكيل التعليم بالمحافظة، جميع الحضور، ببذل المزيد من الجهد امن أجل تحقيق الاهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به.

وعلى صعيد متصل ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين ، لقاءا موسعا ومديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ( عبر الفيديو كونفرانس ) وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية بحضور إدارات التنسيق ، الامن ، مركز المعلومات ، التوجيه الفني، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023_2024م و الوقوف على آخر المستجدات .

وخلال اللقاء تحدث سيد، عن خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل .

واستعرض وكيل تعليم الوادي الجديد مع مديري الإدارات الموقف النهائي للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس وإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لاستقبال الطلاب .

وفى ختام اللقاء جرى فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التي قد تعوق العمل .

ووجه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج وعام دراسى ناجح ، متميز ، مزدهر.