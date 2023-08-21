تعرف على موعد وصول مساعد كولر الجديد إلى القاهرة

يصل الأرجنتيني كارلوس بيرينجر المدرب المساعد الجديد في جهاز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة مساء الأربعاء المقبل، لتوقيع العقود مع مسئولي القلعة الحمراء.

جاء ذلك بعد أن استقر النادي الأهلي على إضافة عضو جديد في الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر، وتم الاستقرار على تعيين الأرجنتيني كارلوس بيرينجر كعضو إضافي مساعد لمارسيل كولر في الجهاز الفني.

ويصل المدرب الأرجنتيني إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتوقيع العقود مع الأهلي وتولي مهام منصبه، استعدادا للموسم الجديد، حيث عمل المدرب الأرجنتيني مع مارسيل كولر في وقت سابق بنادي بازل السويسري.



