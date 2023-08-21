بنك "بريكس" يخطط لإصدار عملة رقمية موحدة

قال إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك "بريكس"، إن البنك يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.

ووفقًأ لوكالة "تاس" الروسية، أضاف كاسينو أنه من المتوقع أن يتم إصدار هذه العملة على مراحل، وقد يتم تدشينها خلال 5 إلى 10 سنوات.

وأشار المسؤول في في بنك "بريكس"، إلى أن هذه العملة الرقمية قد تُستخدم في البداية كأداة للاستثمار، ثم تُستخدم في عمليات التجارة بعد ذلك.

كانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلنت في وقت سابق أن جدول أعمال قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا سيشمل مناقشة انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، وقد يشمل أيضًا إطلاق عملة مشتركة أو عملة "بريكس".

وكان مسؤول سابق في البيت الأبيض قد أشار إلى أن عملة "بريكس" قد تُشكل تحديًا للدولار نظرًا لتراجع قيمته وارتفاع معدلات التضخم، مما يمكن أن يؤثر على الاقتصادات العالمية ودول تحتفظ بالدولار