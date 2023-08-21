بعد انجازاتهم ببطولة العالم.. وزير الرياضة يستقبل أبطال منتخب المصارعة

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على استقبال أبطال منتخبنا الوطني للمصارعة تحت ٢٠ عامًا، بعد مشاركة متميزة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن وذلك بمطار القاهرة الدولي.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلي اللاعب مصطفى حسين لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بعد حصوله الميدالية الذهبية في وزن ٦٧ كجم، واللاعب فكري عيسي من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن ١٣٠ كجم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى جميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا بالبطولة، وقدموا أداءً متميزًة في مشاركتهم،، مجددًا تأكيده على دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.

ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.