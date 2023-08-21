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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موسى ماريجا على رادار الأهلي

موسى ماريجا
موسى ماريجا
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كشفت صحيفة الميدان السعودية عن طرح اسم المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، على مائدة التفاوض مع النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد فسخ تعاقده مع ناديه السعودي.  

وقالت الصحيفة إن النادي الأهلي المصري دخل في سباق مع عدد من الأندية السعودية لضم موسى ماريجا خلال الصيف الجاري. 

وكشفت مصادر "الميدان" أن اسم المهاجم المالي قد طرحه بعض وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي المصري، ولقى الأمر بترحيب كبير.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه في الصيف الجاري بعد رحيل عدد من نجومه أمثال حمدي فتحي للوكرة الاماراتي، ومحمد شريف لصفوف الخليج.

الجدير بالذكر أن الجناح المالي صاحب الـ 32 عامًا خاض مع الهلال 75 مباراة وساهم في 32 هدفًا مع الفريق.

صحيفة الميدان السعودية صحيفة الميدان موسى ماريجا النادي الاهلي الهلال السعودي