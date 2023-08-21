زي النهارده.. ميلاد الفنان "فتحي عبد الوهاب"

يمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٢١ اغسطس ، ميلاد الفنان الكبير "فتحي عبد الوهاب"، واسمه بالكامل “فتحي عبد الوهاب مرسي".

ولد الفنان "فتحي عبد الوهاب" في 21 شهر أغسطس عاما 1971 في المعادي بمدينة القاهرة.



حياته



استطاع الفنان فتحي عبد الوهاب إن يكسب حب الجمهور فخلق لنفسه مكانة بين نجوم جيله.

بدأ فنيا منذ الجامعة وبالتحديد من كلية التجارة، وكان ذلك على مستوى الهواية، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية، ذهب أحد أصدقائه للينين الرملي ومحمد صبحي، وقدم أوراقهم، وبالفعل نجح في الاختبار، مبتدئاً «بالعربى الفصيح» التي عرضت لثلاثة مواسم متصلة، لينطلق بعدها إلى سماء النجومية.

أعماله الفنية

شارك عبدالوهاب في العديد من الأفلام

ومنها الكاهن ،ثانية واحدةلص بغداد،

حرب كرموز ,الديزل ،مولانا ، الأنبا باخومهروب اضطراري ،كلام جرايد ،

ساعة ونص ،زهايمر عزبة آدم،خلطة فوزية ،عصافير النيل ()

كباريه ).، شعلان،أحلام حقيقية،. عماد

البلياتشو ،قص ولصق ،عودة الندلة)

فرحان ملازم آدم ،سهر الليالي

بحبك وأنا كمان،فرار مومياء رانديفو،

شجيع السيما ،صعيدى في الجامعة الأمريكية ،طيور الظلام .



المسلسلات

وكما شارك في العديد من المسلسلات ومنعابيت فرح،جزيرة غمام، خارج السيطرة، الاختيار 2، كابول، لمس أكتاف،عوالم خفية ، ممنوع الاقتراب أو التصوير، الخانكة، دهشة، العائد، عائلة مجنونة جدا، جريمة في الساحل الشمالي، تعالى نحلم ببكره، قلبي يناديك، وحلقت الطيور نحو الشرق ..أدون فلاديمير،أميرة في عابدين، الناس في كفر عسكر.