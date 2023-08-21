البابا تواضروس يعقد مؤتمرًا صحفيًا في جامعة بازمان بيتر المجرية

عُقِد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمرا صحفيا، في جامعة بازمان بيتر المجرية عقب تسلم قداسته درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة ذاتها اليوم.

حضر المؤتمر إلى جانب قداسة البابا شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء التحية لقداسة البابا، كما وجه التحية باسم الحكومة المجرية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال البابا خلال كلمته: سعيد في هذا الصباح المبارك بزيارة هذه الجامعة العريقة، وممتن بتقديمها لي وللكنيسة القبطية شهادة الدكتوراه.

وأضاف: "أنا سعيد بزيارة المجر وبالزيارات الرسمية التي قمت بها، وكانت سعادتي بالغة بحضور احتفالات المجر بالعيد القومي، وحضوري القداس الاحتفالي، ومشاركة الوفد القبطي في هذا الاحتفال الكبير.

ولفت: يتبقى لنا مقابلة رئيسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ونقضي اليوم الأخير من الزيارة في كنيستنا القبطية ببودابست.

ومن جهته قال نائب عميد كلية الآداب: "قداسة البابا تواضروس، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء. تدعم الجامعة تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، شرف كبير لنا أن نقدم درجة الدكتوراه الفخرية للقادة المسيحيين، وقداسة البابا يبني الجسور بين المسلمين والمسيحيين، ويشرفنا أن يزور جامعتنا، هو بدأ من الصيدلة كعلم مادي، وأصبح بابا للمسيحيين الأقباط. كانت دراسته العلاج، وهو الآن يعالج الأقباط في كل أنحاء ألعالم روحيًا.

وأختتم كلمته قائلا: العالم كله يحتاج إلى معالجين روحيين مثل قداسة البابا، ويشرفنا أن يصبح الدكتور الفخري لكليتنا كلية الآداب".