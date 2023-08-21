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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد إسماعيل وعلي عمر ينتظمان في تدريب سلة الزمالك

أحمد اسماعيل لاعب
أحمد اسماعيل لاعب الزمالك الجديد
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 شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك التي تقام علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء انتظام أحمد إسماعيل وعلي عمر المنضمين حديثا لصفوف الفريق. 

وتعاقد الزمالك مع أحمد إسماعيل قادما من الأهلي وعلي عمر قادما من المصرية للاتصالات. 

وكان فريق الزمالك استأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بمباراة قوية أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي والمقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر المقبل بالبحرين. 

ويتكون الجهاز الفنى لفريق سلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا.

 

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