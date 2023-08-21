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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محسن: فيوتشر سيكون منافس قوي على الألقاب بالموسم الجديد

مروان محسن
مروان محسن
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تحدث مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر عن استعدادات الفريق للموسم الجديد المقرر له نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.

وقال محسن في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن فيوتشر يواصل تدريباته بقوة، وأنه سينافس على البطولات في الموسم الجديد، بعدما حصد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بالموسم المنقضي.

وتابع محسن، فيوتشر يضم لاعبين مميزين، والإدارة توفر كل الامكانيات للاعبين من اجل المنافسة على الألقاب.

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

وكان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

مروان محسن فيوتشر ريكاردو فورموسينيو علي ماهر