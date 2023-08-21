سيطرة مصرية على المراكز الأولى ببطولة الفراعنة للجمباز الفني

اختتمت بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والتي نظمتها مصر على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي

وسيطر لاعبو منتخب مصر على المراكز الأولى بجميع المراحل السنية في منافسات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات والتي اختتمت امس باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج مرحلة الدرجة الاولي رجال كالاتي:

حقق علي زهران "نادي طلائع الجيش" المركز الأول والميدالية الذهبية لمرحلة الدرجة الاولي على جهاز الحلق وجاء عمر محمد "الاهلي" في المركز الثاني و احمد المراغي "نادي المؤسسة العسكرية" في المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز الحركات الارضية للدرجة الاولى حقق عمر محمد "الاهلي" المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق اشرف قسطيس "المغرب" المركز الثاني وجاء اشيش قمار "الهند" في المركز الثالث.

وفي مرحلة الدرجة الاولي علي جهاز حصان القفز حقق اشرف قسطيس "المغرب" المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق عمر محمد "الاهلي" المركز الثاني وجاء زياد خاطر "نادي المؤسسة العسكرية" في المركز الثالث.

واحتل عمر محمد "الاهلي" المركز الاول في منافسات جهاز المتوازي وجاء عبدالرحمن محمود "الاهلي" في المركز الثاني و احتل محمد عفيفي ن"سبورتنج" المركز الثالث.

كما حقق احمد المراغي "المؤسسة العسكرية" المركز الأول في منافسات جهاز العقلة وجاء عمر محمد "الاهلي" في المركز الثاني و احتل المركز الثالث مانسوم سافروڤ "ازربيجان"

وفي منافسات جهاز حصان الحلق حقق احمد ابوالسعود "الأردن" وجاء في المركز الثاني محمد عفيفي "سبورتنج" وحاء في المركز الثالث الحارث ركان "قطر" .

وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قد افتتح الجمعة الماضية بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي.



وأكد امين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.



يذكر أن البطولة شارك فيها 12 دولة هي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".